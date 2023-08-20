الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرزها تصوير فيلم.. أحدث صيحات الزفاف المتوقع انتشارها في 2024

حفلات الزفاف
حفلات الزفاف

يتوقع خبراء الزفاف أن الاحتفالات في عام ٢٠٢٤ ستستغرق عدة أيام وفقًا لتقرير الاتجاهات السنوية الصادر عن Hitched.

باستخدام بيانات المسح واتجاهات جوجل، كشف موقع التخطيط لحفلات الزفاف عن الاتجاهات الناشئة التي يبحث عنها الأزواج، فوفقًا للإحصاءات ستكون حفلات الزفاف في عام 2024  أكثر تخصيصًا من أي وقت مضى وستركز بشكل أكبر على الاهتمام بالضيوف.

تصوير فيلم
زادت عمليات البحث على Google عن "تصوير أفلام حفلات الزفاف" بنسبة 66% هذا العام، مما يبرزها باعتبارها اتجاهًا رئيسيًا لحفلات الزفاف القادمة.

عطلة نهاية الأسبوع 
ارتفعت عمليات البحث على Google عن مكان الزفاف في عطلة نهاية الأسبوع بنسبة 50% في العام الماضي حيث يسعى الأزواج إلى جعل حفل زفافهم أكبر.

يبحث الأزواج الآن بشكل متزايد عن أماكن يمكن أن تستضيفهم لمدة ثلاثة أيام متتالية لتحقيق أقصى استفادة من حفل زفافهم.

المشاعر الرجعية
نما الاهتمام عبر الإنترنت بحفلات الزفاف في السبعينيات بنسبة الثلث تقريبًا (39%) في العام الماضي ويتوقع أن يزيد هذا الاتجاه في العام القادم، سيكون هناك محاكاة للزفاف الملكي على مستوى العالم.

الفرق الموسيقية

الفرق الموسيقية ليست مشهد مألوف في حفل الزفاف، ولكن يبدو أن الأزواج يبحثون عن المزيد من الأفكار الترفيهية غير العادية لعام 2024، يمكن أن يظهر عازف الساكسفون المنفرد في حفل زفاف، حيث زادت عمليات البحث عن حفل زفاف بالساكسفون بنسبة 143% على أساس سنوي.

حفلات الزفاف المستأجرة
كان استئجار الديكور هو القاعدة منذ فترة، ولكن عدد العناصر الإضافية التي يمكن للعروسين استئجارها أو اقتراضها آخذ في الازدياد، لدرجة أن الأزواج يستطيعون استئجار كل عنصر تقريبًا من أيام زفافهم.

خبراء الزفاف صيحات الزفاف تصوير فيلم حفلات زفاف موضة السبعينات

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