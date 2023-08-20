محافظ بنى سويف يتابع أعمال مشروع مجمع مواقف السيارات

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير العمل بمشروع مجمّع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري، على مساحة إجمالية تزيد على 22 ألف متر مربع، ويتكون من موقفين: "موقف للمحافظات" يشمل ساحة انتظار على 13 ألف م2 وطاقة استيعابية 445 سيارة، و"موقفًا للمراكز" ويضم ساحة انتظار على 5500م2 تستوعب 150 سيارة، بجانب مجمع خدمي وإداري يشتمل على محلات تجارية وأكشاك تحصيل ومسجد، نقطة أمنية، مكتب بريد، عيادة، غرفة صرّاف آلي، ونفق للمشاة أسفل مطلع المحور.

وخلال جولته داخل موقع الأعمال، ناقش المحافظ مع القائمين على المشروع مستجدات الموقف التنفيذي لموقف المراكز، حيث تم الانتهاء من الأعمال الترابية والبلاطات الخرسانية بساحة انتظار السيارات أسفل الكوبري، وأعمال المباني الإدارية والخدمية، وجارٍ أعمال الحفر للسور الخارجي وبالنسبة لموقف سيارات المحافظات.

فقد تم أيضًا الانتهاء من تنفيذ الأعمال الترابية والخرسانات الخاصة بالمباني الإدارية والخدمية، والبلاطات الخرسانية أسفل الكوبري وبلاطات الساحة الخارجية والخزان الأرضي، والانتهاء من 70% من أعمال أساسات المظلات، فيما يجري حاليًا العمل في أعمال الردم والعزل، حيث وصل إجمالي نسبة تنفيذ المشروع إلى 71%.

وشدد محافظ بني سويف على تكثيف العمل وبذل أقصى الجهد لتسريع وتير العمل بالمشروع، الذي يأتي ضمن خطة مدروسة تسعى المحافظة لتنفيذها لتخفيف الضغط المروري والزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية، والتي تتكامل مع خطة استثمار وتنمية المنطقة المحيطة بالمحور التنموي، والذي يسهم في الدفع بجهود التنمية التي تنفذها الدولة، موجهًا بتضافر الجهود لضمان انتظام العمل في مختلف مراحل ومكونات المشروع، خاصة فيما يتعلق بأعمال نفق المشاة أسفل مطلع المحور، لتسهيل الحركة والانتقال بين الموقفين، فضلًا عن البدء في إجراءات توصيل مرفق المياه للمباني الخدمية والإدارية، خاصة المحلات قبل السير في إجراءات طرحها.

ورافق المحافظ خلال تفقده المشروع كل من: المهندس طارق الجزار، رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس ناصر فرّاج، وكيل وزارة النقل، وهاني الجويلي، رئيس المدينة، شيرين حسين، مدير المكتب الفني بالمحافظة، المهندس طارق حسن، مدير المواقف، المهندس شافعي ممدوح، مدير المشروع، وبعض التنفيذيين المختصين وأعضاء المكتب الفني والوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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