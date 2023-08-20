أول تعليق من ميسى بعد التتويج بلقب كأس الدوريات مع إنتر ميامى

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح إنتر ميامي الأمريكي، سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس الدوريات كأول ألقابه مع فريقه الجديد.

وتوّج فريق إنتر ميامي الأمريكي بلقب كأس الدوريات، بعد الفوز على ناشفيل بنتيجة 10- 9 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1- 1.

وحصد فريق إنتر ميامي، تحت قيادة المدرب تاتا مارتينو، اللقب الأول في تاريخه، ويتوج البداية الجيدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق.

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا من ليونيل ميسي، حيث سجل هدف إنتر ميامي في الدقيقة 23 من زمن اللقاء، وكذلك سجل ركلة جزاء ناجحة، ورفع أول ألقاب إنتر ميامي في تاريخه القصير.

ليونيل ميسي يحتفل بالتتويج بلقب كأس الدوريات مع إنتر ميامي

واحتفل ليونيل ميسي بأول ألقابه مع إنتر ميامي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قائلًا: "نحن الأبطال، سعيد للغاية بالتتويج بأول لقب في تاريخ هذا النادي".

وأضاف: "الجميع بذل مجهودًا كبيرًا وكان مُلتزمًا تجاه الفريق للوصول إلى هذه النقطة".

واختتم ليونيل ميسي تعليقه، قائلًا: "آمل أن تكون هذه مجرد البداية، هيا بنا إنتر ميامي!".

ليونيل ميسي الأكثر تتويجًا بالألقاب في مسيرته الكروية

من جانبها، أكدت شبكة "سكاواكا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم واللاعبين، أن ليونيل ميسي أصبح اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم.

وحصد ليونيل ميسي 44 لقبًا في مسيرته الكروية، خلال عام 2004 حتى عام 2023، متفوقًا على زميله السابق داني ألفيس، والذي حقق 43 لقبًا في مسيرته حتى الآن.

يذكر أن ليونيل ميسي قد قرر الانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في الميركاتو الصيفي الحالي، في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن ليونيل ميسي سيحصل على راتب سنوي تتراوح قيمته بين 50 و60 مليون يورو.