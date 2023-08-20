بعد ضم روميو لافيا.. ماذا قدم البلجيكيون مع تشيلسي؟

نجح نادي تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع النجم البلجيكي روميو لافيا، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن نادي تشيلسي في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط البلجيكي روميو لافيا، قادمًا من ساوثهامبتون، الذي هبط إلى وري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" في نهاية الموسم الماضي 2022-2023.

وتُقدر تقارير صحفية قيمة الصفقة بمبلغ 53 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كإضافات.

ويُعد روميو لافيا تاسع لاعب بلجيكي يرتدي قميص تشيلسي، حيث وقّع على عقد طويل الأمد مع النادي، حتى صيف عام 2030.

ماذا قدم اللاعبين البلجيكيين مع تشيلسي؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه اللاعبين البلجيكيين مع تشيلسي، وذلك على النحو التالي:

1- تيبو كورتوا

انضم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى صفوف تشيلسي في عام 2011، قادمًا من جنك، مقابل 8 ملايين و950 ألف يورو.

استمر كورتوا مع تشيلسي حتى عام 2018، خاض خلالهم 154 مباراة، حيث خرج بشباك نظيفة في 58 مباراة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

2- كيفين دي بروين

انضم لاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروين إلى صفوف تشيلسي في يناير 2012، قادمًا من جنك، مقابل 8 ملايين يورو.

استمر دي بروين مع تشيلسي حتى عام 2014، شارك خلالهم في 9 مباريات، وصنع هدفًا واحدًا فقط.

3- روميلو لوكاكو

انضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوف تشيلسي في فترتين، الفترة الأولى كانت في عام 2011، قادمًا أندرلخت، مقابل 15 مليون يورو، واستمر حتى عام 2014.

وفي الفترة الثانية، كانت عام 2021، قادمًا من إنتر ميلان، مقابل 113 مليون يورو، ولا يزال مستمرًا مع الفريق حتى الآن.

خلال الفترتين، شارك لوكاكو في 59 مباراة مع تشيلسي، حيث سجل 15 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بألقاب كأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

4- ثورجان هازارد

انضم لاعب الوسط البلجيكي ثورجان هازارد إلى صفوف تشيلسي في عام 2012، قادمًا من لانس، مقابل 500 ألف يورو، واستمر معهم لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2015.

ولم يلعب ثورجان هازارد أي مباراة مع الفريق الأول لتشيلسي، حيث اكتفى باللعب مع فرق الناشئين بالنادي.

5- لاميشا موسوندا

انضم لاعب الوسط البلجيكي لاميشا موسوندا إلى صفوف تشيلسي في عام 2012، قادمًا من أندرلخت، واستمر مع الفريق لمدة موسمين حتى عام 2014.

الأمر ذاته بالنسبة للاعب لاميشا موسوندا الذي لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول لتشيلسي، حيث اكتفى باللعب مع فرق الناشئين بالنادي.

6- إيدين هازارد

انضم الجناح البلجيكي إيدين هازارد إلى صفوف تشيلسي في عام 2012، قادمًا من ليل، مقابل 35 مليون يورو، واستمر معهم حتى عام 2019.

وشارك إيدين هازارد في 352 مباراة مع تشيلسي، سجل خلالهم 110 هدفًا وقدم 92 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي.

7- ميتشي باتشواي

انضم المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي إلى صفوف تشيلسي في عام 2016، قادمًا من مارسيليا، مقابل 39 مليون يورو، واستمر معهم حتى عام 2022.

وشارك ميتشي باتشواي في 77 مباراة مع تشيلسي، سجل خلالهم 25 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

8- تشارلي موسوندا

انضم المهاجم البلجيكي تشارلي موسوندا إلى صفوف تشيلسي في عام 2018، قادمًا من أندرلخت، مقابل مليونين و500 ألف يورو، واستمر معهم حتى رحيله مجانًا في 2022.

وشارك تشارلي موسوندا في 7 مباريات مع تشيلسي، سجل خلالهم هدفًا واحدًا وقدم تمريرتين حاسمتين، وتوّج معهم بألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.