"مصر الحديثة" يثمّن قرارات العفو الرئاسى: تفتح آفاقًا جديدة فى الحياة السياسية المصرية

ثمّن حزب مصر الحديثة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن المحبوسين على ذمة بعض القضايا ومنهم من حكم عليهم في أحكام نهائية، والتي كان آخرها قرار الرئيس، بشأن إصدار القرار الرئاسي رقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بمن فيهم أحمد سعد دومة.

وقال الدكتور وليد دعبس، رئيس الحزب، إن قرارات العفو التي يصدرها الرئيس السيسي تفتح آفاقًا جديدة في الحياة السياسية المصرية وتفتح صفحة جديدة مع كل من ارتكب بعض الجرائم في حق الوطن.

وأضاف أن تلك الخطوة من شأنها لم الشمل والمحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي وهي خطوة تعكس استجابة الرئيس لبعض المطالب وكذلك تنفيذًا لبعض مخرجات الحوار الوطني، كما أنها تعكس إيمان الدولة المصرية بمد اليد لفتح صفحة جديدة ولإعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان والمشاركة السياسية للجميع والاستماع إلى مختلف الآراء وتوفير مناخ سياسي منفتح يشارك فيه الجميع رغم اختلافهم في إطار الجمهورية الجديدة التي ترفع شعار "المشاركة لا المغالبة" في إطار إصلاح سياسي واجتماعي.

ووجه رئيس حزب مصر الحديثة التحية والتقدير للجنة العفو الرئاسي على المجهود الكبير الذي تقوم به منذ تشكيلها وحتى الآن، فى ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب، والعمل على دمجهم فى المجتمع.

كما وجه التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابته للعفو عن هؤلاء واستخدام حقه الدستوري وصلاحياته والتي تعكس حرص الرئيس على ترسيخ قواعد بناء الجمهورية الجديدة.