دينا الرفاعى تبحث سبل التعاون مع الدول الأوروبية لتطوير ملف الكرة النسائية

عقدت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مجموعة من الجلسات الودية مع ممثلي الاتحادات الأوروبية والعربية لبحث سبل التعاون والتشاور بشأن تطوير كرة القدم النسائية، على هامش حضورها نهائي كأس العالم للسيدات.

ووجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الدعوة للدكتورة دينا الرفاعي، لحضور نهائي كأس العالم للسيدات، باعتبارها المشرفة على الكرة النسائية المصرية.

وتوجهت الدكتورة دينا الرفاعي إلى سيدني لحضور مباراة نهائي كأس العالم للكرة النسائية، وكذلك مجموعة من ورش العمل الخاصة بتطوير كرة القدم على مستوى العالم.