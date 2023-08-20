تسجيل 15 منشأة.. "القومية لسلامة الغذاء" تنفذ 95 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 28، وذلك عن الفترة من 12 – 18 أغسطس الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي.

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 95 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 15 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 22 زيارة، وسجلت 3 منشآت بالهيئة، وأصدرت الإدارة 352 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3242 رسالة بواقع 160000 طن، تنوعت ما بين 380 صنف من دقيق، خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

- البطاطا والفراولة تتصدران قائمة الحاصلات المصدرة

وتصدرت البطاطا الحلوة هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 7000 طن، تليها البطاطس بـ 6000 طن، ثم البصل بإجمالي 5000 طن، فيما تصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصرية المصدرة بإجمالي 7000 طن، ثم المانجو بـ 6000 طن، ثم الرمان بـ 3500 طن،ومثلت السودان أكبر الدول المستوردة من مصر ثم السعودية وإندونيسيا.

ولا يزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 575 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 400 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 368 رسالة.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1616 رسالة بواقع 193000 طن، تم رفض 17 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 190 صنف من قمح، زيوت متنوعة وفول صويا من 89 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، إندونيسيا وماليزيا.

- ميناء الإسكندرية يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة

كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء أن ميناء الإسكندرية لا يزال يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 471 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بإجمالي 300 رسالة، ثم ميناء السخنة - السويس بـ 210 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 60 منتج و7 شركات، كما فحصت 812 منتج جديد، وأصدرت 20 شهادة بيع حر.

وفيما يخص الإدارة العامة للمعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1487 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و325 عينة لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 99 عينة منتجات الأغذية الخاصة، كما تم دراسة طلبات التظلمات بإجمالي 391 طلب.

وتتابع غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالهيئة سير عمل لجان استلام القمح المحلي بالمرور على عدد من المحافظات - التي مازالت تقوم بتوريد القمح - لتذليل العقبات التي تواجه لجان الاستلام.

وتم القيام بـ 21 زيارة تفتيشية معلنة لمضارب الأرز بمحافظات الشرقية، الدقهلية، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ والغربية، وتم تسجيل 2 مضرب أرز، كما نفذت الإدارة 11 زيارة تفتيشية معلنة لمواقع تخزين القمح بمحافظات الإسكندرية، الغربية والشرقية.

- تنفيذ 55 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 55 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 20 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1469 فرعا لعدد 47 سلسلة تجارية، وتم تسجيل 538 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 166 معاينة لمحال عامة.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 16 مأمورية رقابية على المخازن بمحافظات (القليوبية، الشرقية، القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، الغربية، الدقهلية، بني سويف، دمياط)، وتم استيفاء عدد 3 مخازن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء إلى 229 مخزنًا.

كما تم معاينة 3 مواقع جديدة لمخازن التغذية المدرسية (تحت الإنشاء)، بمحافظات الشرقية، القاهرة وبني سويف، وتم استيفاء 3 مواقع لإنشاء مخازن تغذية مدرسية ليصل بذلك الإجمالي إلى 61 موقعًا مستوفى.

وتم حضور الاجتماع الرابع للجنة الفنية المختصة بمنظومة التغذية المدرسية بمقر شركة سايلو فوذز للصناعات الغذائية للوقوف على متطلبات إنشاء 93 مخزنًا لصالح منظومة التغذية المدرسية طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذا الاستعداد للموسم الدراسي 2023 – 2024 وموقف المخازن - تحت الإنشاء - والمزمع إنشاؤها لصالح التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية.

- القيام بـ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في 6 محافظات

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، دمياط، الإسكندرية، الغربية، الفيوم، الشرقية.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 82 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات الإسكندرية، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، مرسى مطروح.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 23 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، القليوبية والغربية.

- حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية موسعة على 358 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 50 طن ملح مغشوش مدون عليه أكثر من علامة تجارية، وتم تحرير محضر غش تجاري، و ضبط ربع طن أجبان منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 400 كيلو شطة معبأة بالمخالفة لقرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 17 لسنة 2020 والخاص بالقواعد الفنية الملزمة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء، و 300 عبوة زيت زيتون يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل للوقوف على مدى صلاحيتها من عدمه، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة.

كما تم تحرير 40 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (مشروبات غازية، عصائر، لحوم، حلوى)، وتم تنفيذ عدد 10 قرارات نيابة.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 80 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

-14 حملة تفتيشية على 130 منشأة غذائية بمراكز ومدن القليوبية

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 14 حملة تفتيشية على 130 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أجبان مختلفة، أعشاب، ألبان، بهارات، عصائر، سناكس)، تجاوزت الـ 65 كيلو، حيث تم إعدام 358 عبوة منتجات غذائية متنوعة وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، قها، شبين القناطر، شبرا الخيمة).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 47 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 475 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم ضبط عدد 3152 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (زبادي، عصائر، شوكولاتة، ومنتجات أخرى) بإجمالي وزن 374 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم تحرير عدد 4 محاضر نقص اشتراطات صحية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 43 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (ميت أبو غالب، رأس البر، عزبة البرج، كفر سعد، كفر البطيخ، دمياط) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 226 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية.