مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقًا: تنظيم حملات طبية للعناية بصحة المرأة

تحدث الدكتور مجدي خالد، مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقًا، عن تقديم خدمات صحية بالعربات المتنقلة لأكثر من 2500 سيدة في 10 محافظات، قائلًا إن الهدف من ذلك هو الارتقاء بصحة المرأة المصرية.

وأضاف "خالد" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن مصر وقعت على هذه الأجندة وملتزمة بدعم صحة المرأة خاصة أن المبادرة الرئاسية تغطي عددًا هائلًا من السيدات اللاتي يُقبلن على هذه الخدمات.

لازم ننصح كل سيدة أنها متفوتش الفرصة

وأوضح مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقًا، أن صحة المرأة تعني أن الأسرة في وضع جيد، وتعني أيضًا أنها تستطيع تقديم الدعم لأسرتها، معقبًا: "لازم ننصح كل سيدة أنها متفوتش الفرصة مهما كانت الفئة العمرية، وتستفيد من المبادرة".

ولفت مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقًا، إلى أن المبادرة تهدف للكشف المبكر عن إصابات أورام الثدي، وتوعية السيدات، إضافة إلى توفير الفحص المتعلق بالأمراض غير المعدية، مثل السكر والضغط والقلب والدم والأورام، مؤكدًا أن المبادرة تتميز بتقديم الكشف والفحوصات والعلاج بالمجان.