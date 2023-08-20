الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقًا: تنظيم حملات طبية للعناية بصحة المرأة

الدكتور مجدي خالد
الدكتور مجدي خالد

تحدث الدكتور مجدي خالد، مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقًا، عن تقديم خدمات صحية بالعربات المتنقلة لأكثر من 2500 سيدة في 10 محافظات، قائلًا إن الهدف من ذلك هو الارتقاء بصحة المرأة المصرية.

وأضاف "خالد" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن مصر وقعت على هذه الأجندة وملتزمة بدعم صحة المرأة خاصة أن المبادرة الرئاسية تغطي عددًا هائلًا من السيدات اللاتي يُقبلن على هذه الخدمات.

لازم ننصح كل سيدة أنها متفوتش الفرصة

وأوضح مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقًا، أن صحة المرأة تعني أن الأسرة في وضع جيد، وتعني أيضًا أنها تستطيع تقديم الدعم لأسرتها، معقبًا: "لازم ننصح كل سيدة أنها متفوتش الفرصة مهما كانت الفئة العمرية، وتستفيد من المبادرة".

ولفت مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقًا، إلى أن المبادرة تهدف للكشف المبكر عن إصابات أورام الثدي، وتوعية السيدات، إضافة إلى توفير الفحص المتعلق بالأمراض غير المعدية، مثل السكر والضغط والقلب والدم والأورام، مؤكدًا أن المبادرة تتميز بتقديم الكشف والفحوصات والعلاج بالمجان.

صحة المرأة المصرية دعم صحة المرأة المصرية الارتقاء بصحة المرأة المصرية حملات طبية تهدف صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقا مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقا صحة المرأة

مواد متعلقة

dmc ترصد كواليس حلقة المايسترو أمين بودشار ببرنامج "معكم" بمهرجان العلمين (فيديو)

مراسلة DMC ترصد فعاليات مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

محمد حسين هيكل.. أديب السياسة

"إكسترا نيوز" ترصد إنجازات حياة كريمة بمحافظة مطروح

"حياة كريمة" تنظم الملتقى التوظيفى السابع بالقليوبية (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": حفلات مهرجان العلمين ترفع شعار كامل العدد (فيديو)

أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال جولته بالأكاديمية العسكرية

"القاهرة الإخبارية": الجيش الصينى يطلق تدريبات عسكرية حول تايوان (فيديو)

الأكثر قراءة

حبس 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

ميسى يسجل ويدخل التاريخ ويحقق أولى بطولاته مع إنتر ميامى

الفراخ بـ69.5 جنيه للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

النشرة المرورية.. كثافات مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

بعد قليل.. محاكمة مجدى راسخ وآخرين بقضية الاستيلاء على أموال الغاز

ما حكم العُمرة لمن لا تجد من يعتنى بأطفالها؟.. المفتى يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال