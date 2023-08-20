الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلب التحريات حول العثور على جثة مسن متعفنة داخل شقته بالإسكندرية

جثة
جثة

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على جثة شخص مسن في حالة تعفن داخل شقته بشارع حمام الورشة بمنطقة اللبان، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة لبيان إن كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة مسن بشارع حمام الورشة دائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية وفريق من النيابة العامة، وتبين صحة البلاغ.
وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة مسن يدعى أحمد.م، 72 سنة، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتبين سلامة منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، ابتعدت معه شبهة السرقة قبل أن يثبت تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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