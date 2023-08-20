حبس مسجل ضبط بـ 2 كيلو هيروين وكوكايين في الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته 8 أسطوانات لمخدر الهيروين وكمية لمخدر الكوكايين وعدد من الأقراص المخدرة لعقار الإكستاسي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته على "8 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 2,050 كيلو جرام وكمية لمخدر الكوكايين وعدد من الأقراص المخدرة لعقار الإكستاسى وطبنجة وخزينة وعدد من الطلقات النارية ومبلغ مالي".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.