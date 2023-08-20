الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأهيل محطات "مياه أسيوط" لشهادة الـTSM لعام 2023

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة  شركة مياه الشرب والصرف والصحي بأسيوط والوادي الجديد، وذلك بقطاع وسط والذي يضم منطقة شرق وغرب ومركز أسيوط وذلك للوقوف على جاهزية محطات الشركة على شهادة الـ TSM.

وأكد رئيس الشركة، أنه جارٍ التخطيط لحصول محطات قطاع وسط طبقًا للإجادة في 5 ملفات وهي المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، وتوافر المعايير بالاستبيان الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والالتزام بالمعايير والاستبيان المعد عن طريق وحدة tsm.

جدير بالذكر أنه تم تجديد حصول كل من محطات: (صدفا المرشحة، وبهيج المرشحة، والنزلة المرشحة ) على شهادة الـTSM، طبقًا للإجادة في 5 ملفات وهي المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة و الصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين وقطاع المعامل الأمر الذي يعود مردوده الإيجابي على كفاءة الخدمة واستدامتها وتميزها.

وأعلن الشرقاوي، أنه جارٍ توجيه كل الجهود لتمكين محطات الصرف الصحي وفق خطة لتطوير المحطات وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة والارتقاء بها إلى مستوى المواصفات القياسية المحلية والعالمية، للحصول على شهادة  «TSM» المعتمدة.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
IMG-20230820-WA0012
IMG-20230820-WA0012
إجراءات السلامة والصحة المهنية أسيوط والوادي الجديد التنسيق والتعاون الجهات المعنية السلامة والصحة المهنية الصرف الصحي المهندس على الشرقاوي المراكز المستهدفة بأسيوط والوادي الجديد تأهيل محطات تقديم خدمات دعم جهود الدولة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف صحتهم مستقبلهم كافة الجهات المعنية

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