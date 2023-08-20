رئيس البرلمان العربى يهنئ المغرب بمناسبة ثورة الملك والشعب

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وحكومة وبرلمان وشعب المغرب، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب التي توافق الـ20 من شهر أغسطس من كل عام، مؤكدًا أنها محطة تاريخية بارزة وحاسمة في مسيرة النضال الوطني التي خاضها الشعب المغربي.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقدير واعتزاز البرلمان العربي لما حققته المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من إنجازات تنموية ونهضة شاملة في كافة المجالات عززت من مكانة المغرب وحضورها الفاعل على الساحتين العربية والإقليمية والدولية، متمنيًا لجلالته موفور الصحة ودوام العافية، سائلًا الله عز وجل للمملكة المغربية وشعبها العزيز دوام الأمن والاستقرار، ومزيدًا من التطور والازدهار.