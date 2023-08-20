انتشال جثتى طالبين غرقا فى نهر النيل بالجيزة

لقي طالبان مصرعيهما خلال السباحة بنهر النيل في منطقة أبوالنمرس التابعة لمحافظة الجيزة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالهما، كما تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود غريقين في نهر النيل بمنطقة أبوالنمرس، وعلى الفور كلف اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أبوالنمرس والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثتين، وتبين أنهما لطالب 18 سنة وأخرى 16 سنة، جرى نقلهما إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.