الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديسة ماريا دي ماتياس

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، بذكرى رحيل القديسة ماريا دي ماتياس.

من هي القديسة ماريا دي ماتياس؟

ولدت ماريا ميتيلدي دي ماتياس في 4 فبراير 1805 في فاليكورسا ، على الحدود بين لاتسيو وكامبانيا بإيطاليا . من عائلة نبيلة متدينة.

كانت الطفلة الثانية من بين أربعة أطفال والدها جيوفاني دي ماتياس، كان يعمل في مجال المحاماة.

وأمها تدعى أوتافيا دي أنجيليس. نظرًا لأن عائلتها كانت تمتلك ممتلكات وثروة، لم يسمح لماريا وإخوتها الخروج من المنزل، فقد مارس اللصوص اختطاف الأطفال للحصول على فدية.

على الرغم من أن النساء في وقتها لم يتلقين عادة تعليمًا رسميًا، إلا أن ماريا استطاعت أن تتعلم بنفسها القراءة والكتابة. وفى فترة المراهقة أهتمت ماريا بحياتها كثيرة، فلم تكن تعطى الصلاة أهمية كبيرة، كانت فخورة بشعرها الأشقر الطويل، وتقضي ساعات طويلة أمام المرآة لتصفيف شعرها وترتيب ملابسها. وحازت في سن السادسة عشر من عمرها على رؤية صوفية ن جعلتها تغير من اهتماماتها.

وفى عام 1822 جاء القديس غاسبار ديل بوفالو مؤسس جمعية مرسلي الدم الثمين إلى بلدتها لعمل نهضة روحية، فالتقت ماريا به وتحدثت معه كثيراُ بخصوص الرؤية التي رأتها، والتغير الذي أصابها، فاقترح عليها بالانضمام إلى الجمعية الرهبانية لمرسلي الدم الثمين، وتأسيس فرع نسائي للجمعية.

فكرست ماريا نفسها لرعاية المحتاجين ونشر كلمة الله. فقامت بتعليم الرعاة والمزارعين في وادي لاتينا.

في 4 مارس 1834، في سن ال 29، بتوجيه من خليفة ديل بوفالو ، المبجل جيوفاني ميرليني ، أسست جمعية الأخوات المكرمات لدم المسيح الثمين .لتعزيز هذه الخدمة. قد استدعاها، الأسقف جوزيبي ماريا لايس ، لتعليم الفتيات الصغيرات في اكونو. في عام 1855 حصلت الرهبنة الصغيرة على موافقة البابوية. قدمت ماريا دي ماتياس تعهدًا بالمشورات الإنجيلية الثلاثة الفقر والعفة والطاعة، واتخذت رمز للرهبانية عبارة عن قلب ذهبياً مطبوعاً بثلاث قطرات من الدم، كانت تجمع الأمهات والشابات وتعلمهم وتثقفهم ليعيشوا حياة مسيحية اصيلة، فكان بعد غروب الشمس يجتمع جميع سكان المدينة والمدن المجاورة حولها للاستماع إلى إرشاداتها وعظاتها وتعليمها المسيحية، فجذبت نفوساً كثيرة إلى حظيرة المسيح.

أمضت الأم ماريا أكثر من 30 عامًا في السفر في جميع أنحاء إيطاليا للمساعدة في إنشاء مجتمعات رهبانية لأخواتها.

وشمل ذلك رحلات تراوحت بين المشي لمسافات طويلة والقيام برحلات شاقة على ظهور الحمير. كانت حريصة جدًا على إعلان سر محبة يسوع الفدائية التي تظهر من خلال سفك دمه الثمين، لدرجة أنها كانت تبشر في المدن أينما ذهبت.

غالبًا ما كانت أديرتها فقيرة جدًا، وأحيانًا لم يكن لديها طعام في خزائنها، لكنهم كانوا دائمًا على استعداد لمشاركة ما لديهم مع الفقراء الذين يعيشون بينهم.

خلال حياتها، أسست الأم ماريا أكثر من 70 دير في جميع أنحاء أوروبا. توفيت ماريا دي ماتياس في روما في 20 أغسطس 1866 ودُفنت في مقبرة كامبو فيرانو في روما، في مقبرة تبرع بها البابا بيوس التاسع.

وتم تطويبها في اليوم الأول من شهر أكتوبر عام 1950 على يد البابا بيوس الثاني عشر، وأعلن البابا القديس يوحنا بولس الثاني قداستها في 18 مايو 2003.