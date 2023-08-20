القومي للترجمة يحتفل بصدور الطبعة العربية من كتاب "المعرفة المستدامة"

الفائز بمسابقة شباب الجامعات..

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بصدور الطبعة العربية من كتاب" المعرفة المستدامة :نظرية في الدراسات البينية" والفائز بمسابقة شباب الجامعات في دورتها الأولى بحضور الفريق الفائز وهو فريق قسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب بجامعة بورسعيد ؛مشرف الفريق الشاعر الدكتور مرسي عواد مدرس الأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة بورسعيد وأعضاء الفريق وهم: الدكتور محمد العشري،الدكتورة سمر حجازي،الدكتورة اّية خضر والدكتور محمود مجدي.

ومن المقرر أن يدير الندوة الناقد الدكتور هشام زغلول مدرس النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة القاهرة، وذلك في تمام الساعة ١٢ من ظهر يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٢ أغسطس الجاري بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة، والعمل من تأليف روبرت فرودمان ومن تقديم الدكتور أحمد درويش.

جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة ‎قد احتفل الأربعاء الماضي بصدور الطبعة العربية من رواية "القرية" وهي الرواية الفائزة بمسابقة شباب الجامعات المصرية وذلك بحضور الفريق الفائز.

وشارك في الدورة الأولى لهذه المسابقة 22 جامعة مصرية، توزعت على ثماني عشرة لغة، ‎وقد تألف كل فريق من عدد من شباب الباحثين بمرحلة الدراسات العليا تحت قيادة مشرف من أساتذة القسم.

‎يذكر أن الأعمال الفائزة في المرحلة النهائية للمسابقة كتاب (المعرفة المستدامة: نظرية في الدراسات البينية) من تأليف روربرت فرودمان ومن ترجمة فريق قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة بورسعيد ، فضلا عن رواية "القرية" والطبعة العربية من كتاب (علم اللغة البيئي: اللغة وعلم البيئة والقصص التي نحيا بها) من تأليف أران ستيبي، ومن ترجمة فريق أقسام اللغة الإنجليزية بكليات الآداب والألسن والبنات والتربية بجامعة عين شمس.