التصريح بدفن طالبين لقيا مصرعهما غرقا بمياه النيل بـ أبو النمرس

صرحت نيابة أبو النمرس الجزئية بدفن جثتين لطالبين توفوا إثر غرقهما بمياه النيل عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما.

وكان تعرض طالبان للغرق، في نهر النيل بإحدى قرى أبو النمرس، في محافظة الجيزة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شخصين في قرية بأبوالنمرس، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين غرق طالبين تم تحديد هويتهما لعدم إجادتهما السباحة في نهر النيل.

علي الفور تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة للتحقيق.