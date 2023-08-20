أستاذ اقتصادات البيئة يوضح أسباب موجات الحر والحرائق فى أوروبا

أوضح الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، أسباب موجات الحر والحرائق في أوروبا، قائلاً: "إن ما يحدث في أوروبا يعتبر "بروفا" أو مقدمة لما سيكون عليه العالم خلال السنوات القادمة، بسبب تداعيات التغيرات المناخية".

وأضاف علاء سرحان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، أن ما سيحدث من تداعيات التغيرات المناخية، هو أنه سيكون هناك أحوال مناخية متطرفة، لافتا إلى أن ما يحدث في أوروبا من موجات حر وحرائق يعتبر جزء مما سيحدث مستقبلا، لعل وعسى أن يتعظ العالم، ومن ثم اتخاذ اجراءات من شأنها أن توقف هذا السيناريو.

وأوضح أن المجتمع الدولي يفتقد إلى الإرادة السياسية التي تجعله يتكاتف فيعمل سويًا لوقف ما يحدث الآن بسبب الأنشطة الاقتصادية والحياتية التي أساءت إلى التوازن الكوني الرباني، ومن ثم فسدت المعادلة الكونية بسبب تصرفات وسلوك البشر، لافتا إلى أن كل المجتمع الدولي وكل متخذي القرار وصانعي السياسات على مستوى الـ 197دولة الموقعة والمصادقة على الاتفاقية الايطالية للمتغيرات المناخية، يعلمون جيدًا بهذه الحقائق، لكن هناك أجندات وأولويات أخرى للدول يجعلها تقف عاجزة عن فعل شيء لصالح هذا الكوكب.