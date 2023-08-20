الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر ميلان يهزم مونزا بهدفين فى افتتاح الدورى الإيطالى

إنتر ميلان يهزم مونزا
إنتر ميلان يهزم مونزا في افتتاح الدوري الإيطالي

استهل فريق إنتر ميلان مشواره في بطولة الدوري الإيطالي موسم 2023-2024، بالفوز على مونزا بهدفين دون رد.

 

ونجح فريق إنتر ميلان في التقدم مبكرًا بعد 8 دقائق فقط من بداية المباراة عن طريق مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعد فاصل من التمريرات الرائعة بين لاعبي إنتر قبل أن ينهي لاوتارو الهجمة في الشباك.

 

وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 76 بعد مجهود رائع من ماركو أرناتوفيتش العائد مجددا إلى صفوف إنتر ميلان.

 

وحصد فريق إنتر ميلان أول 3 نقاط له في المسابقة التي يسعى للتتويج بها بعد أن حصدها نابولي الموسم الماضي.

انتر ميلان مونزا مباراة إنتر ميلان ومونزا الدورى الايطالى

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