الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش النيجر: الحرب لن تكون "نزهة".. بدعم هذه الدول لن نركع

جيش النيجر
جيش النيجر

هاجم رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تياني، العقوبات التي تفرضها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" على بلاده، واعتبر أي تدخل خارجي "احتلالًا".

وقال رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تياني، إن "عقوبات إيكواس تستهدف خنق اقتصادنا وتجارتنا".

وأضاف خلال كلمته: "عقوبات إيكواس هدفها تقسيم النيجر، وهي عقوبات غير إنسانية".

وشدد تياني على أن أي تدخل من مجموعة "إيكواس" سيعتبر احتلالًا لبلاده، مشيرًا إلى أن المجموعة تريد عزل النيجر ليكون عاجزًا عن مواجهة الإرهاب.

وقال تياني محذرًا: "لا نريد حربًا.. ولكن أي اعتداء علينا لن يكون "نزهة" كما يتصورون".

وأضاف خلال كلمته: "قواتنا وبدعم من مالي وبوركينا فاسو لن تركع أبدًا".

وأشار رئيس المجلس العسكري في النيجر إلى أن طموح الجيش النيجري "ليس في السيطرة على الحكم ونحن منفتحون على الحوار".

وأكد أن المجلس العسكري في النيجر جاهز لخوض حوار "يأخذ بالاعتبار سادة النيجر وتطلعات شعبه".

وقال تياني إن القوى الوطنية ستجتمع خلال 30 يومًا لإدارة المرحلة الانتقالية في النيجر.

وأكد أن الفترة الانتقالية في البلاد ستدوم 3 سنوات.

وطالب "كل القوى في البلاد إلى حوار وطني شامل لوضع أسس دستورية جديدة".

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