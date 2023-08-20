الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تجدد حرائق الغابات فى الجزائر.. والأسطول الجوى يتدخل للإطفاء

حرائق الغابات
حرائق الغابات

سجلت الجزائر، السبت، حرائق غابات جديدة بمناطق وسط وشرق البلاد، أكبرها بمحافظة بجاية التي شهدت الشهر الماضي حرائق خلفت قتلى وجرحى.

وأصدرت الحماية المدنية الجزائرية، بيانا قالت فيه إن البلاد شهدت "10 حرائق بـ 6 محافظات و4 حرائق بمحافظة بجاية (شرق) وحدها"، ما دفعها للاستعانة بكامل الأسطول الجوي للإطفاء في بجاية.

وذكر المصدر نفسه أن محافظات "تيزي وزو والمدية (وسط) إلى جانب برج بوعريرج، جيجل وخنشلة وبجاية (شرق)، سجلت بها حرائق تمت السيطرة على بعضها فيما تستمر عملية إطفاء الأخرى".

ودفعت السلطات بأكبر الإمكانيات لإخماد حرائق بجاية، حيث استعانت بفرق متنقلة للحماية المدنية من محافظات مجاورة على غرار البويرة الأغواط وبرج بوعريريج.

وشاركت في عمليات الإطفاء 6 طائرات قاذفة للمياه بسعة 3000 لتر، وطائرة "بيرييف 200" تابعة للجيش الجزائري بسعة 12000 لتر، إلى جانب مروحيات وطائرات الوحدة الجوية للحماية المدنية.

وأجلت الحماية المدنية 13 عائلة من قريتي البير وتالة بمحافظة بجاية تفاديا لأي سيناريو مأساوي مشابه لما حدث نهاية الشهر الماضي.

الأكثر قراءة

جلال السعيد لـ"الشاهد": المستشفى الميدانى برابعة تم تجهيزها على أعلى مستوى

رئيس جامعة حلوان الأهلية يكشف لـ"الدستور" تفاصيل أقساط المصروفات

جابر القرموطى يعلق على قرار الرئيس بإصدار عفو رئاسى عن عدد من السجناء

أحمد مرتضى منصور يعلن استقالته من مجلس إدارة الزمالك

أسعار الفراخ  فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 20-8-2023

حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية الأحد 20 أغسطس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال