جلال السعيد لـ"الشاهد": "حادث اغتيال هشام بركات من ضخامته طار من السيارة للرصيف"

أكد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، أن خبر وفاة المستشار هشام بركات كان صادمًا لي ولكل من عرفوه.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت: "المستشار هشام بركات كان مستهدفًا ويوم اغتياله كنت في جولة بحلوان، وعندما ذهبت لمكان الحادث كان مسرحًا لمعركة حربية من سيارات محترقة، وقالوا لي إن الحادث من ضخامته أن النائب العام طار من السيارة للرصيف، وتم نقله لمستشفى النزهة وبعدها بساعة توفي رحمه الله".

وأضاف: "هذا نمط من السلوك يتكرر من جماعة الإخوان مثل مقتل النقراشي، والخازندار وحصل بالفعل مع الراحل هشام بركات، وخبر وفاة المستشار بركات كان صادمًا لي ولكل من عرفوه".

وتابع: "تحويل اسم ميدان رابعة لميدان الشهيد هشام بركات كان قرارًا من رئيس مجلس الوزراء وتم تنفيذه على الفور، وكان هناك لجنة في محافظة القاهرة لإطلاق الاسم على الميادين والشوارع العامة وهي ليست سلطة منفردة للمحافظ، ولكن كان لدي نهج، أن من فقد حياته في سبيل الوطن لا يحتاج أن يثبت بأي طريقة أخرى أنه يحتاج لتكريم".