البابا تواضروس يستقبل مطران الكنيسة الروسية فى المجر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني مساء السبت بمقر إقامته في العاصمة المجرية بودابست، نيافة المطران هيلاريون مطران الكنيسة الروسية بالمجر.

دار الحديث أثناء اللقاء عن الخدمة الرعوية ودورها في بناء الإنسان.

وفي نهاية اللقاء قدم المطران هيلاريون نسخة من كتابه عن الموعظة على الجبل، هدية لقداسة البابا.

كما زار قداسة البابا تواضروس الثاني أيضا الكاردينال بيتر إردو رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمجر، في أولى لقاءات قداسته في المجر، في مستهل زيارته لها بدعوة من الحكومة المجرية.

واستقبل رئيس الأساقفة وعدد من الأساقفة قداسة البابا والوفد المرافق له، في مقر غبطة الكاردينال في Primate’s palace بالعاصمة المجرية بودابست.

وأعرب قداسة البابا في بداية اللقاء عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أنه زار الڤاتيكان في مايو الماضي، بمناسبة مرور ٥٠ سنة على العلاقات بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية، وأنه التقى قداسة البابا فرنسيس الذي تربطه بقداسته علاقة قوية، وأكد قداسته على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة شاهدة للمسيح، وأن العلاقات قوية التي تربط الكنيسة برئيس الجمهورية وإخوتنا المسلمين، وأن الأقباط في مصر عددهم ١٥ مليون.



وأثنى قداسته على العلاقات المتميزة بين مصر والمجر والمشروعات المشتركة بين البلدين، وكذلك المنح الدراسية، وهو الموضوع الذي كان محل الحديث لدى زيارة ڤيكتور أوربان رئيس وزراء المجر حينما زار مصر في فبراير الماضي.