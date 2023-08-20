الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. فوز نصر أبو الحسن برئاسة النادي الإسماعيلي

نصر أبو الحسن رئيسًا
نصر أبو الحسن رئيسًا للنادي الإسماعيلي

أسفرت انتخابات النادي الإسماعيلي، والتي جرت مساء السبت، عن فوز نصر أبو الحسن برئاسة مجلس الإدارة خلفا ليحيي الكومي الذي تقدم باستقالته في وقت سابق.

وتنافس نصر أبو الحسن على منصب الرئيس مع علي غيط وسليمان أبو عريضة .

وذكر المركز الإعلامي لنادي الإسماعيلي، مساء السبت، أن الانتخابات نتج عنها فوز فرج عمران بمنصب نائب رئيس النادي ومصفي شلة بمنصب أمين الصندوق

كما فاز بمنصب العضوية فوق السن كل من محسن عبد المسيح وأحمد عبد الرحمن و أحمد فهيم، وشوقي عوض، ثم محمد جمال بمقعد تحت السن.

نصر أبو الحسن انتخابات الإسماعيلي رئاسة النادي الإسماعيلي رئيس الإسماعيلي الجديد

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