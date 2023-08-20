الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جلال السعيد لـ"الشاهد": المستشفى الميدانى برابعة تم تجهيزها على أعلى مستوى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وجلال السعيد

قال جلال السعيد، وزير النقل الأسبق، إنه قبل فض اعتصام رابعة كان هناك نقاشًا كبيرًا حوله، واتخذ القرار في الوقت المناسب، وإلا لكان استقر الأمر حتى يصل للتفاوض.

وأضاف "السعيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عرب فضائية "إكسترا نيوز"، أن المستشفى الميداني في رابعة تم تجهيزها على أعلى مستوى بأدوية لا حصر لها، ومخزونات؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الاعتصام سيطول، وهذا مؤشر أنه كان هناك من يدعمهم بشكل كبير وصريح وضخم.

وتابع، أنه حتى تستطيع توفير سبل المعيشة لمائة ألف شخص من أكل وشرب وإضاءة ونوم فلديك حي كامل قائم على شئونه فهذه عملية منظمة جدًا، ولم يكن اعتصام له مطالب محددة ولكن كان لتعطيل الدولة، مؤكدًا أنهم كانوا يرددون أن مرسي سيعود يوم الجمعة العصر.

 وأكد أنه كان هناك تحريض على العنف، ومنه ما حدث عند المنصة، وماحدث عند القصر الجمهوري، و البلتاجي قال إن أعمال العنف ستنتهي لحظة عودة مرسي.

جلال السعيد فض اعتصام رابعة اتخذ القرار الوقت المناسب المنصة المستشفى الميداني

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