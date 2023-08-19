جلال السعيد يكشف لـ"الشاهد" سبب غضب الإخوان من كمال الجنزورى

استكمل الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، توثيق شهادته عن جماعة الإخوان الإرهابية، وما حدث بعد فض اعتصام رابعة.

وقال السعيد خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" إنه دخل الحكومة وزيرًا للنقل باتصال من الدكتور كمال الجنزوري، ووافق على الفور.

وأضاف: "حلفنا اليمين أمام المشير طنطاوي وتولينا المسئولية"، مشيرًا إلى أنه كان هناك غضب بين الإخوان والدكتور كمال الجنزوري، والسبب أن الإخوان كانوا يريدون أن يكون رئيس الوزراء منهم.

وأكد أن منصب الدكتور كمال الجنزوري كان مهمًا جدًا بالنسبة للإخوان، ومعظم النقاشات كانت تدور حول سحب الثقة من الحكومة، لكن الإعلان الدستوري المنظم كان لا يسمح بسحب الثقة من الحكومة، مضيفًا: "كانوا عايزين يزهقوا كمال الجنزوري لكي يرحل عن منصبه".

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.