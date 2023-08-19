السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحياة" تنقل فعاليات حفل أم كلثوم لفرقة الصاوى للعرائس بمهرجان العلمين (فيديو)

الحياة
الحياة

تقدم قناة الحياة الفضائية تغطية خاصة لحفل أم كلثوم الذي تقدمه فرقة مسرح ساقية الصاوي للعرائس والمقام حاليًا على خشبة مسرح الشارع ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" المقام بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ويقود فريق مسرح الساقية للعرائس المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي وهو الذي يتولى تحريك عروسة أم كلثوم.


وشهد مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

"الحياة" تنقل فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31

أعلنت قناة "الحياة" الفضائية عن استعداداتها لنقل فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن تنطلق أولى فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في الفترة من الجمعة 25 أغسطس إلى الخميس 7 سبتمبر، والذي يضم العديد من الحفلات الموسيقية والغنائية لكبار نجوم الطرب، وجاء جدول المهرجان كالتالي:

قناة الحياة الحياة حفل أم كلثوم فرقة مسرح ساقية الصاوي للعرائس مهرجان العلمين العالم علمين

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