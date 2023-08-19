ريال مدريد يهزم ألميريا بثلاثية في الدوري الإسباني

قلب ريال مدريد تأخره بهدف أمام مضيفه ألميريا لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وقدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا مميزًا وضغط كلًا منهما من أجل تسجيل هدف التقدم وخلقا أكثر من فرصة محققة للتسجيل، طالع تفاصيل الشوط الأول من هنا.

واستمر استحواذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي متوسطًا بين كلا الفريقين.

وسجل جود بيلينجهام الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 60 بعدما حول عرضية توني كروس برأسه في المرمى.

واستمرت المحاولات الهجومية من ريال مدردي لتسجيل الهدف الثالث، فيما حاول لاعبو ألميريا الدفاع عن مرماهم والحفاظ على النتيجة خوفًا من تلقي هدف ثالث وانتهاء آمالهم في العودة كما اعتمدوا على الهجوم المرتد لتسجيل هدف العادل.

وسجل فينسيوس جونيور الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 73 بعدما تسلم تمريرة من بيلينجهام على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة ساقطة ناحية المرمى وسكنت الشباك على يمين الحارس.

وسدد لاعبو ريال مدريد 8 كرات على المرمى من 20 محاولة وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات، مقابل 8 تسديدات من 19 محاولة وخرجت 8 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 58% مقابل 42% لصالح لاعبي ألميريا.