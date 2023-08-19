السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هدف ملغي وريال مدريد يتعادل مع ألميريا في الشوط الأول

هدف بيلينجهام
هدف بيلينجهام

تعادل ريال مدريد مع مضيفه ألميريا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني لتقدم بهدف لكل منهما.


واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الاول، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين ونجح كلًا منهما في تهديد المرمى بأكثر من فرصة.


وسجل سرجيو أريباس، هدف التقدم لألميريا في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.


وضغط لاعبو ريال مدريد لتسجيل هدف التعادل وهددوا مرمى ألميريا بأكثر من فرصة.


وسجل جود بيلينجهام هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 19 بعدما ارتدت الكرة له داخل منطقة الجزاء وسددها على يسار الحارس.

واستمرت المحاولات الهجومية من جانب لاعبي ريال مدريد لتسجيل هدف التقدم، فيما حاول لاعبو ألميريا هز الشباك للمرة الثانية وتكرار تقدمهم في النتيجة.


وسجل توني كروس هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو ألغى الحكم الهدف بداعي ارتكاب خطأ أثناء لعبة الهدف.

 

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 65% مقابل 35% لصالح فريق ألميريا.

 

ريال مدريد الميريا الدوري الاسباني الليجا مباراة ألميريا وريال مدريد

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