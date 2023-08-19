محمد الباز: "لو معايا حق السلعة متبقاش غالية"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدولة اتخذت إجراءات عديدة لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار على الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لو المواطن معه حق السلعة حتى لو غالية، متعتبرش غالية، فيه ناس كثير يقدروا يتعاملوا مع الأسعار، لكنهم بيشتكوا، لأنهم عايزين يدخروا وده لأن علاقة الناس في مصر بالفلوس غريبة جدًا".

ولفت إلى أن المشكلة الحالية مثل المشاكل الماضية، لا أفق لحلها إلا إذا تعاون الجميع، لحماية البلد، مردفًا: "مستغرب إنك تبقى عارف إن اللي بيتكلم خصمك وعدوك ومتبقاش عارف كلامه".

وختم: "الحرب بالكلمة أخطر على أي شعب من الحرب بالرصاص، الحرب بالشائعة والخبر المفبرك يعمل شوشرة، ولا تعرف مصدره، إحنا خلصنا بلدنا من كابوس كان موجود، وكل الأزمات المتعاقبة ثمن لأنك قررت تقول لا، وتختار مصيرك وتحرر بلدك، وترفض تقسيم البلد، عشان كده هيزودوا الهجوم، ولازم نبقى جاهزين للحرب النفسية والإعلامية".