مسرح حفل عمرو دياب ببيروت كامل العدد بالملابس البيضاء (فيديو)

ينطلق بعد قليل حفل النجم عمرو دياب المقام على أحد المسارح الشهيرة ببيروت بلبنان، بعد غياب دام 12 عامًا عن إحياء الحفلات هناك.

وامتلأ مسرح الحفل بالكامل ليرفع شعار "كامل العدد" وسط حضور الآلاف من الجمهور والذين ارتدوا الملابس البيضاء وفق شروط حضور الحفل.

https://www.instagram.com/stories/amrdiab/3172990007068775273/

كان قد أحيا النجم عمرو دياب حفلًا كبيرًا في جولف بورتو مارينا منذ أيام، وهو الأضخم بين حفلات صيف الساحل الشمالي ٢٠٢٣.

وكعادته أطل عمرو دياب على جمهوره بأغنية "يا أنا يا لأ"، التي بدأ بها مجموعة أغنياته ومنها، ده لو اتساب، بحبه، ويّاه، قمرين، نور العين، العالم الله، راجع، إنتي لسه، أيام وبنعيشها، كان طيب، يتعلموا، هتدلع، كما قدم أغنياته الجديدة يا ليل، والله أبدًا بناء على طلب الجمهور.



آخر أعمال عمرو دياب الغنائية

وكان الهضبة عمرو دياب طرح الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان "والله أبدًا" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتتضمن أبيات شعر للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي، وميكس وماستر أمير محروس.

وتعتبر أغنية "والله أبدًا" هي الأغنية الثالثة التي يطرحها عمرو دياب في موسم الصيف الحالي، وكان طرح الفترة الماضية كلًا من أغنية "خلص على قلبي" و"قولي اسمي" وأغنية "يا ليل".