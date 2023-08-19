الباز: الرئيس السيسى خلق نمطًا مختلفًا من التواصل مع الشعب

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلق نمطًا مختلفًا من التواصل مع الشعب، عن أسلافه.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن من سبقوا الرئيس السيسي كانوا يكتفون بالخطاب الرسمي، سواء ارتجال أو بيانات، أما الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ يتكلم مع الناس مباشرة سواء في افتتاحات المشروعات أو الجولات، داخل كلية الشرطة، والأكاديمية العسكرية، وعندما يلتقي بالشباب في المؤتمرات.

وأردف أن الرئيس السيسي في لقائه اليوم بطلبة الأكاديمية العسكرية، يرسم خارطة طريق، ويتحدث عن حقيقة الوضع الجاري، والمطلوب تحقيقه للتقدم.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي صرح بوجود أزمة لها أسباب واضحة، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية، والتي كانت لها تأثيرات شديدة على مصر لأن اقتصادها ناشئ، مردفًا: "2020 كانت سنة الانطلاق الكبير في المشروعات، فجاءت جائحة كورونا، ووجهت الدولة كل مواردها لمواجهة الأزمة".