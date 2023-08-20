"رحمتنا من جشع التجّار".. إقبال كبير على الشوادر لشراء مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد، حيث تستعد الأسر إلى شراء المستلزمات الدراسية، بأفضل الأسعار بعيدًا عن استغلال بعض المحلات والتجّار، وهو ما وفرّته الدولة من خلال شوادر كبيرة في الميادين العامة لبيع هذه المستلزمات بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء.

في ميدان رمسيس، يتهافت أعداد كبيرة من المواطنين على شوادر الشنط المدرسية والأدوات المكتبية، لشراء احتياجات أبنائهم بأسعار مخفضة بعيدًا عن جشع التجار، وتقول "يسرية" إحدى أولياء الأمور: "في البداية أوجه الشكر للمسؤولين عن إقامة هذه الشوادر التي رحمتنا من جشع التجّار، فقد عانينا لفترات عديدة من المبالغة الكبيرة في الأسعار وهو ما حاربه هذا الشادر الذي يُخصص سنويًا لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة".

وأضافت: "سعر الشنطة المدرسية يبدأ من ١٠٠ جنيه، ويبلغ سعر السبلايز ٢٥٠ جنيهًا، بينما توجد علبة أقلام رصاص بسعر ٢٠ جنيهًا، ومعاملة البائعين شديدة الاحترام، والجميع يعمل على خدمتك دون معاناة الشراء والفصال بالمكتبات الخاصة".

يأتي ذلك فيما قال ولي الأمر خالد جمال: "أزور الشادر هنا للعام الثاني، خاصة وأن الأسعار والمعاملة هنا محترمة فوق الوصف، ولم أجد مستلزمات مدرسية بهذه الأسعار في الخارج، خاصة وأن الله رزقني بثلاثة أبناء، واحتاج لكمية كبيرة من الأدوات المكتبية والمستلزمات الدراسية كل عام، خاصة الكشاكيل وكراسات الرسم، وأسعارها جيدة جدًا هنا، بعيدًا عن استغلال التجار في الشارع أو المكتبات الشهيرة".

وأضاف: "اشتريت شنط المدرسة لأولادي، ولم أدفع أكثر من ٦٠٠ جنيه، والشادر أصبح قِبَلة عدد كبير من المواطنين الذين يأتون ميدان رمسيس خصيصًا لشراء مستلزماتهم الدراسية منه، وتوفير مجهودهم وأموالهم في مكانٍ واحد، بدلاً من البحث والسير مسافات طويلة وبأسعار مرتفعة".

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