مبابي على دكة بدلاء باريس سان جيرمان أمام تولوز بالدوري الفرنسي

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام تولوز ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وغاب النجم كيليان مبابي عن تشكيل باريس سان جيرمان حيث تواجد على مقاعد البدلاء لأول مرة هذا الموسم عقب عودته لتدريبات الفريق.

وتواجد عثمان ديمبيلي الوافد الجديد على الفريق الفرنسي بجوار مبابي بالإضافة إلى الإسباني ماركو أسينسيو.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان على النحو الآتي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: اشرف حكيمي – ماركينيوس – سكرينيار – لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: أوجارتي – زاير إيمري- فابيان رويز.

خط الهجوم: فيتينيا – جونكالو راموس – لي كانج إن.