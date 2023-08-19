السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"متصدقش صفحة متصدقش".. الباز يكشف حقيقة المنصة المضللة وكيفية ترويجها للأكاذيب

محمد الباز
محمد الباز

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من الأخبار المتداولة عبر منصة "متصدقش"، مشيرًا إلى أن صفحة "متصدقش" على فيسبوك تم تدشينها في 2018، وبعدها تم الإعلان عن تدشين موقع "متصدقش" في 2019، وهذه المنصة منذ تدشينها وهي دائمة الهجوم على الدولة المصرية، وتروج للشائعات والأكاذيب.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن منصة "متصدقش" تعرف نفسها للجمهور على أنها منصة مستقلة ومتخصصة بالتحقق والتدقيق الاخباري، لافتا إلى أن الصفحة تقدم نفسها على أنها تكشف الأخبار والكاذبة والمضللة، وعلى الرغم من ذلك المنصة تخفي عن الناس مصدر تمويلها، أو مكان صدورها.

وتابع: "تخيل منصة بتقولك أنا هقولك الحقيقة، وهي نفسها لا تطبق ذلك، لأنه على الأقل المواطن يجب أن يعرف مصدر تمويلها ومكان صدورها حتى يكون انطباع عنها".

ولفت محمد الباز، إلى أن منصة "متصدقش" كل هدفها الأيام الأخيرة هو محاولة إثبات أن مسئولين مصريين هم وراء الطائرة المضبوطة في زامبيا، ودائما تلمح المنصة إلى أن الدولة المصرية لم تعلق على الواقعة، على الرغم من أن وكالة الشرق الأوسط التابعة للدولة المصرية ردت بشكل قاطع وأصدرت بيان نقلا عن مصدر رسمي وأوضحت فيه كافة التفاصيل.

وأردف: "الدولة ليست متهمة بشيء، خاصة الأسماء الموجودة والتي تتداولها منصة متصدقش هم مسئولين سابقين في جيش وشرطة، خرجوا من الخدمة، ويعملوا في شركة أمن، يعني على افتراض صحة الأسماء فهؤلاء لا يمثلوا الدولة المصرية".

وتابع "الباز": "أنا بقول للمواطن المصري متصدقش صفحة متصدقش، لأنها منصة مضللة تستهدف فقط نشر الأكاذيب".

محمد الباز منصة متصدقش اخر النهار الطائرة المضبوطة في زامبيا زامبيا

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