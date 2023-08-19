أول تعليق من بريتنى سبيرز على أنباء انفصالها عن زوجها

كسرت نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز، صمتها على انفصالها عن سام أصغري، للمرة الأولى، قائلة إنها "مصدومة قليلاً".

وأضافت بريتني سبيرز على حسابها بموقع انستجرام: لم أستطع تحمل الألم بعد الآن بأمانة !!!"، جاء ذلك تعليقاً على فيديو نشرته وهي ترقص خلاله داخل منزلها.

وتابعت: "بطريقة ما من التخاطر، لقد تلقيت العديد من الرسائل التي تذوب قلبي من الأصدقاء وأشكركم!!!".

واستكملت: "لقد لعبت دورًا قويًا لفترة طويلة جدًا وقد يبدو Instagram الخاص بي مثاليًا ولكنه بعيد عن الواقع وأعتقد أننا جميعًا نعرف ذلك !!!".

بريتني سبيرز تتعهد بالقوة

وذهبت الأم لطفلين إلى الاعتراف بأنها "تحب أن تُظهر" عواطفها "ودموعها" عبر الإنترنت، لكنها تشعر دائمًا بالحاجة إلى "إخفاء" نقاط ضعفها.

وتابعت الفائزة بجائزة جرامي بأنه "من المفترض أن تكون محبوبة دون قيد أو شرط" وأنها ستكون "قوية بقدر ما تستطيع"، مردفة:" وأنا في الواقع أقوم بعمل جيد جدًا !!! على أي حال أتمنى لكم يومًا سعيدًا ولا تنسوا أن تبتسموا".

سام أصغري ينشر بيان الطلاق

فيما كشف سام أصغرى زوج بريتني سبيرز السابق، عن تقدمه بطلب الطلاق من زوجته المنفصلة عنه، من خلال بيان نشره عبر حسابه على Instagram: "بعد 6 سنوات من الحب والالتزام تجاه بعضنا البعض، قررت أنا وزوجتي إنهاء رحلتنا معًا".

وتابع: "سنتمسك بالحب والاحترام الذي نتمتع به لبعضنا البعض وأتمنى لها الأفضل دائمًا"، مضيفًا: "هذا يحدث".

وأضاف: "يبدو طلب الخصوصية أمرًا سخيفًا، لذا سأطلب من كل شخص بما في ذلك وسائل الإعلام أن يكون لطيفًا ومدروسًا".

ويأتي بيان سام أصغرى بعد نشر تقرير على موقع TMZ أن بريتني كانت تخونه مع أحد العمال داخل المنزل بجنوب كاليفورنيا، كما لم يقف التقرير عند ذلك، وإنما أشار إلى أن بريتني اعتدت على سام أصغري بالضرب في السابق، وهو ما كان يدفع الأمن للتدخل.