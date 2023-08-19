دون خسائر في الأرواح.. انهيار منزل بالمنوفية والوحدة المحلية تتابع الموقف (صور)

شهدت قرية طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم في المنوفية، انهيار منزل بدون خسائر بشرية، وانتقلت قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم للوقوف على التداعيات وإجراء المعاينة اللازمة.



وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، عدم وجود أي خسائر في الأرواح، خلال حادث انهيار منزل بقرية طنبدي التابعة لدائرة المركز، حيث وجه إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة التعامل الفوري مع أى أزمات أو مخاطر تهدد الصالح العام، وكلف السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، سامية جبريل نائب رئيس المركز والمدينة بالانتقال على الفور لمتابعة أحداث انهيار عقار بقرية طنبدي التابعة للوحدة المحلية ببخاتي.

وتوجهت نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، إلى موقع المنزل المنهار وهو على مساحه 40 م ولا يوجد خسائر بالأرواح، وتم إخلاء المنزل على الفور حفاظاً على المواطنين وجار اتخاذ اللازم من قبل الوحدة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ضرورة التصدى لأى أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين، وأن العمل مستمر للتواصل مع أى عقبات والعمل على حلها فورا، بناء على التكليفات الصادرة من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

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