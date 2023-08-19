السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: "لازم ناخد الإيجابيات من السوشيال ميديا وناخد بالنا من ضرره"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

توجهت ابتسام عبده، حاصلة على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي، باقتراح للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "اقترح نفتح كل مدارس التعليم الفني في الإجازات لتعليم أولادنا المهارات والحرف، ونفتح منافذ بيغ للمنتجات اللي هيعملها أولادنا في تلك المدارس، ونعمل شراكات مع الجامعات ونشغل أولادنا في حاجات مفيدة بدلا من انشغالهم في فترة الإجازة بالسوشيال ميديا".

ورد الرئيس السيسي على اقتراح "ابتسام" قائلا: "بشكرك على المقترح ده، اعملوا مجموعة عمل انتي مع زميلاتك، وادرسوا الموضوع، وممكن نطبق اقتراحك في مدرسة أو اتنين أو ثلاثة، ونشوف أثر ده، ولو نجحنا ننفذه ونعممه".

وأضاف: "موضوع التواصل الاجتماعي دي حالة موجودة في الدنيا كلها ممكن في مصر مبالغ فيها شوية، لكن لازم ننظمها ونشوف الإيجابي فيها ونتلافى الضرر بتاعها".
وفي السياق ذاته، قالت هانم بسيوني، حاصلة على دبلومة القيادة التربوية، إن برنامج الدبلومة أكثر من رائع، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في الارتقاء بالأكاديمية العسكرية.

وأضافت، خلال رسالة وجهتها للرئيس السيسي: "حياتنا اتنظمت بشكل أفضل، وكنا شايفين اننا كمعلمات عندنا انضباط، لكن بعد حصولنا على الدبلومة شايفة ان بقى عندنا فن إدارة الوقت، وحياتنا بقت أفضل".

السيسي دبلومة القيادة التربوية التواصل الاجتماعي

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