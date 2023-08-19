"إللي سمعناه غير إللى شوفناه ".. ردود أفعال زوار مهرجان العلمين الجديدة

تحتضن مدينة العلمين الجديدة مهرجان العلمين الترفيهي الذي جذب أنظار العالم إلى مصر، كما أبرز جمال المدينة السياحية الجملية على أرض مصر.

وفي السياق استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" ردود أفعال زوار مدينة العلمين الجديدة على فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي.

وقال أحد زوار العلمين: "مدينة العلمين الجديدة حدث ولا حرج، اللي سمعناه غير اللي شوفناه، رأينا أشياء تفوق الخيال كنا نسمع عنها في دول مثل دبي وكنا نتمنى نشوفها في مصر والحمدلله ده حصل".

رواد مهرجان العلمين: ما حدث نهضة كبيرة لم نتوقعها

وقال آخر: "رؤية العلمين الجديدة على الطبيعة حاجة تانية والأبراج والمنطقة كلها" وأكد مواطن آخر أن نظافة المكان والترتيبات على أعلى مستوى، كما أن الأجواء خيالية، مضيفًا: "أنا منبهر جدًا هذه نهضة كبيرة لم نتوقعها".

وأكد: "لم نتوقع أن يكون الساحل الشمالي والعلمين الجديدة مبهرًا مثلما رأينا، وهذه أول مرة لنا في العلمين وإن شاء الله نكررها مرة واثنين وثلاثا".

وقال آخر: "أول مرة أزور العلمين، المكان جميل جدًا وفعاليات المهرجان رائعة وحاجة جديدة بالنسبة لي أن أشاهد هذا في مصر".

وقالت أخرى إن مهرجان العلمين الجديدة مفيد جدًا للسياحة في مصر، خصوصًا أن هناك زوارا من جميع الجنسيات في العلمين الجديدة، فيما قالت أخرى: "مدينة العلمين مرتبة وجميلة جدًا".