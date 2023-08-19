2 ونصف مليون مشاهدة لأغنية "مش كفاية فراق" لـ محمد حماقي

حققت أغنية “مش كفاية فراق” للمطرب محمد حماقي 2 ونصف مليون مشاهدة خلال اسبوع من طرحها على يوتيوب، كما حافظ على مركزه بقائمة الأكثر مشاهدة منذ طرحها.

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي وميكس لـ تميم، فواصل موسيقية لـ تامر علي، وجيتار مصطفى أصلان، وقانون ماجد سرور، وناي أحمد خيري، ووتريات محمد عاطف.

وتقول كلمات الأغنية:

مشاوير ذكريات وسنين

تفاصيل هنلاقيها في مين

وسؤال كل يوم بليل

راجعين ولا مش راجعين

حواديت زي حب زمان

عناوين روحنا كل مكان

أيام مش بتيجي كتير

أيام تغلب النسبان

يافراق مش كفاية فراق

هرتاح إمتى من الأشواق

وديت ليه حبيبي بعيد

أوجاعي كل يوم بتزيد

يافراق مش كفاية فراق

يا فراق جاي على العشاق

يرضيك هو إحنا أي اتنين

ما تروح روح لناس تانيين

في اليوم ألف مرة بموت

بيبان إني مش مبسوط

وهجيب فرحة تاني منين

ع الفاضي عمري بقى بيفوت

الباب متقفلش وراه

كداب لو هقول أنساه

وهعيش ع الأمل ده هعيش

دي حياتي كلها وياه

يافراق مش كفاية فراق

هرتاح إمتى من الأشواق

وديت ليه حبيبي بعيد

أوجاعي كل يوم بتزيد

يافراق مش كفاية فراق

يا فراق جاي على العشاق

يرضيك هو إحنا أي اتنين

ما تروح روح لناس تانيين