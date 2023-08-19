السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عاصى الحلانى يطرح كليب أغنية "ملهوف عليك‬" (فيديو)

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

طرح النجم اللبناني عاصي الحلاني منذ قليل أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ملهوف عليك" على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون الحلاني في فيديو كليب "ملهوف عليك" مع كل من الشاعرة الغنائية عبير أبو إسماعيل، والملحن حسان عيسى، والموزعين الموسيقيين علي روقيا، وعماد جبر، ومهندس الصوت محمد مقهور.

وتقول كلمات الأغنية: "ملهوف علَيك.. يعني معقولة هَيك انتَ وحدّي عم بشتقلك بغلي غلي معناها شو لو عني تغيب وْلو بحس الروح لْ جوّا ضلوعي منّا إلي هالدنيا وجودك انتَ يللي محليها ما بدي عيش بدنيا إنتَ مش فيها ايدك يا روحي كل جروحي بتشفيها وكل الوجع بقربك كيف بحسو حِلي نعمة عالحِل.. عندي أغلى من الكِل الدّنيا حدّك حلوة زيادة.. وعمري حَلّيت بجرّب إنساك .. أو كفّي عمري بَلاك كل شي فيّي عم يشتقلك قبل ما فَلّيت".

وكان عاصي الحلاني طرح مؤخرا أغنية بعنوان "عرس قلبي" على طريقة الـ"ديو" برفقة أبنته ماريتا وذلك احتفالا بحفل زفافها وهي كلمات والحان احمد عبد النبي توزيع طوني سابا ماستر محمد المقهور.

وتقول كلمات الأغنية: "الليلة عرس قلبي زلغطي يا هالدني الليلة مفارقة بيتي عين من عيوني زفوا العروس زفوها على ضلوعي مشوها هيدي الغالية هيدي حبيبة أبوها يخليلي قلبك يا بيي وسندي أنت متل الروح بتضلك حدي مهما بكبر بالدني ببقى بنتك المدلعة عمرا أصغر من سنة وعلى كتافك مطلعها زفوا العروس زفوها على ضلوعي مشوها هيدي الغالية هيدي حبيبة أبوها درلي بالك عليها يا عريسها درلي هيدي دخل عينيها مش بنتي هي أهلي أنت بيّي وأماني يا كل الرضى ما حدا بالدنّي بياخد محلك حدا".

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