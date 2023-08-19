مدرس في البحيرة عن دورة توكاستو: "صورة جديدة للتعليم المصري"

قدمت مؤسسة "حياة كريمة" ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والچايكا اليابانية، تدريب معلمي نموذجي للمعلمين والذي سيشمل 100 مدرسة على مستوى الجمهورية بقرى "حياة كريمة"، فقد تم عقد تدريب معلمي ومديري 30 مدرسة ضمن المرحلة الأولى من تفعيل تطبيق النموذج الموسع لأنشطة "تُوكّاتسُو" الأساسية على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس.

وتستهدف المرحلة الأولى تدريب معلمي ومديري 30 مدرسة بمحافظات؛ المنوفية والبحيرة والدقهلية، وقد تضمن تدريب المعلمين المنوطين بحصة تُوكّاتسُو، اكتساب معارف ومهارات تطبيق الأنشطة اليابانية، الريادة اليومية بالتناوب، مجلس الفصل، المناقشات، التوجيهية، التنظيف، الفعاليات المدرسية.

في هذا السياق التقت "الدستور" أحد المدرسين الذين حرصوا على التدريب النموذجي الذي تقدمه المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتدريبهم على تطبيق أنشطة توكاستو.

قال محمد إمام، معلم في المرحلة الابتدائية في محافظة البحيرة، وأحد الحاصلين على التدريب النموذجي الذي تقدمه المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضمن المرحلة الأولى من تفعيل تطبيق النموذج الموسع لأنشطة " تُوكّاتسُو"، اليابانية لـ"الدستور"، إن الأهالي كانوا يتداولون بشكل سيء جدًا عدم تطور منظومة التعليم في مصر، الأمر الذي كان يؤثر بشكل كبير على تلقي الأطفال للمعلومات، وعلى المدرسين خلال تأدية عملهم.



أوضح أن تطور الدولة يأتي من المنظومة التعليمية، مضيفًا أن أنشطة تُوكّاتسُو، اليابانية ستعمل بشكل كبير على تطوير التعليم والمنهج الدراسي في مصر، وستجعل مصر في مقدمة الدول التي لديها مواهب من الأطفال، خاصًة وأن الطفل المصري هو أذكى طفل في العالم، لكنه يحتاج إلى رعاية واهتمام.



أضاف، أنه سعيد لكونه جزء من هذه التجربة العالمية التي ستجني ثمارها عما قريب، وأشاد بجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجهًا التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير المنظومة التعليمية، ونقل خبرات والتجارب التعليم الإيجابية إلى مصر.