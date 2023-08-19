راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد لمباراة توتنهام بالدورى الإنجليزى

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه توتنهام هوتسبير في المباراة التي ستجمعهما اليوم على ملعب توتنهام هوتسبير أرينا، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود ماركوس راشفورد هجوم مانشستر يونايتد.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: أرون وان بيساكا، ليساندرو مارتينيز، رافائيل فاران، لوك شاو.

وسط الملعب: كاسميرو، برونو فيرنانديز، ماسون ماونت.

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد، أنتوني.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: هيندرسون، فيتيك، ديوجو دالت، فيكتور ليندلوف، كريستيان إريكسن، سكوت ماكتومناي، فاكوندو بيليستري، أنطوني مارسيال، جادون سانشو.