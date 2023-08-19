السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد لمباراة توتنهام بالدورى الإنجليزى

ماركوس راشفورد
ماركوس راشفورد

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه توتنهام هوتسبير في المباراة التي ستجمعهما اليوم على ملعب توتنهام هوتسبير أرينا، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود ماركوس راشفورد هجوم مانشستر يونايتد.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: أرون وان بيساكا، ليساندرو مارتينيز، رافائيل فاران، لوك شاو.

وسط الملعب: كاسميرو، برونو فيرنانديز، ماسون ماونت.

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد، أنتوني.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: هيندرسون، فيتيك، ديوجو دالت، فيكتور ليندلوف، كريستيان إريكسن، سكوت ماكتومناي، فاكوندو بيليستري، أنطوني مارسيال، جادون سانشو.

إريك تين هاج مانشستر يونايتد توتنهام هوتسبير الدوري الإنجليزي الممتاز تشكيل مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء ويفتتح أهدافه فى الدورى الإنجليزى

تجاوز جيرارد مجددًا.. رقمان جديدان لمحمد صلاح بهدفه فى بورنموث

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس بسبب متحور كورونا الجديد

خالد الجندى: لا يوجد ملك اسمه "عزرائيل".. وهؤلاء الملائكة ذكروا بالقرآن

طُرد من القرية بسبب أخلاقه السيئة فعاد بمنشورات يخوض فيها بأعراض نسائها

انخفاض جديد فى أسعار الغاز الطبيعى العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل