السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير فى "أوابك" يكشف خطط الإمارات فى مجال الهيدروجين

أوابك
أوابك

قال وائل عبدالمعطي، خبير الصناعات الغازية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، إن الإمارات لها خطط كبيرة في مجال الهيدروجين ليس فقط في مجال التصدير لخلق سوق محلية، واستخدامه في بعض القطاعات الصناعية.

وتابع «عبدالمعطي» أن الإمارات تستهدف أن تكون من ضمن أكبر عشر دول في إنتاج الهيدروجين عالميًا بحلول ٢٠٣١، ولم يعد هدف الـ٢٥٪ من السوق العالمية بحلول ٢٠٣٠ قائمًا، بسبب المتغيرات التي شهدها هذا القطاع على المستوى الدولي، مضيفًا أن الإمارات أول بلد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يضع دليل المواصفات القياسية للتعامل مع المركبات العاملة بخلايا الوقود.

كانت قد كشفت تقارير صحفية عن أن الإمارات تسعى إلى توسيع مجالات استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، معتمدة في ذلك على أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة التنمية المستدامة، وعلى رأسها التحول نحو إنتاج الهيدروجين سواء من مصادر الطاقة المتجددة أو من مصادر الوقود الأحفوري الذي يعتبر حاليًا الأكثر تنافسية من حيث التكلفة التي تبلغ 1.5 دولار للكيلوجرام.

وتخطط الإمارات لأن تكون ضمن الدول الرائدة في تصدير الهيدروجين بحصة تصل إلى 25% من سوق الهيدروجين العالمي بحلول 2030، الأمر الذي يساهم في تنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة في العالم، وهو ما ينسجم مع أهداف محور الطريق إلى تحقيق الحياد المناخي ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخرًا تزامنًا مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث تسعى دولة الإمارات إلى تحقيق أهداف الحياد المناخي، وبما يتماشى مع التوجهات الوطنية للدولة وخططها الاستراتيجية.

الأقطار العربية الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة الشرق الأوسط القطاعات الصناعية إنتاج الهيدروجين تصدير الهيدروجين

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