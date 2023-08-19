السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نجاح عملية استئصال 11 ورم ليفى من رحم فتاة بمستشفى دار إسماعيل بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

نجح طاقم طبي بمستشفى دار إسماعيل للولادة بالإسكندرية بقيادة الدكتور أدهم علي،  في إجراء عملية استئصال 11 ورم ليفي داخل الرحم وتثبيت المبيض لوجود التواء بالمبيض لآنسة تبلغ من العمر 38 عاما (مع الحفاظ على الرحم والمبايض).

وأوضح الدكتور أدهم علي مدير المستشفى، أن الحالة قد تم دخولها قسم الطوارئ تعاني من آلام شديدة أسفل البطن مع نزيف شديد أدى إلى حدوث أنيميا، وتم إجراء الكشف وكافة الفحوصات المعملية والأشعة بالمجان داخل المستشفى وتم تجهيزها لدخول العمليات في نفس اليوم.

وشارك في إجراء العملية كل من الدكتور أدهم إسماعيل أخصائي التخدير، الدكتور مصطفى العدل، أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى ومدير العمليات، الدكتور أحمد عطية أخصائي التخدير، وعدد من نواب النساء و التوليد بالمستشفى.

وقدم مدير المستشفى، الشكر والتقدير للطاقم الطبي القائم على العملية الجراحية وطاقم التمريض لبذل كل الجهد والتنسيق لإنجاح العملية الجراحية.

ومن جانبها أعربت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عن فخرها بفريق العمل وروح التعاون والذي يعود بالنفع على المريض، ووجهت الشكر للطاقم الطبي وطاقم التمريض وجميع العاملين بالمستشفى.

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الطاقم الطبي مستشفى دار اسماعيل استئصال 11 ورم ليفي وزارة الصحة الإسكندرية الفحوصات المعملية

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