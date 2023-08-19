السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انخفاض جديد فى أسعار الغاز الطبيعى العالمية

أرشيفية
أرشيفية

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، اليوم السبت، انخفاضا جديدا لتسجل 2.573 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما سجلت الأسعار في وقت سابق 2.588 دولار، للمليون وحدة حرارية بريطانية.

فيما كشف تقرير صحفية، عن أنه مع توقف مسار الارتداد لأعلى مؤخرا. قد تأخذ أسعار الغاز الطبيعي إشارات من تقرير المخزون الأمريكى فى وقت لاحق اليوم، حيث يقوم المحللون بتسعير إمكانية زيادة أكبر بمقدار 35 مليار قدم مكعب مقارنة بالزيادة السابقة البالغة 29 مليار قدم مكعب. 

وقبل ذلك يستقر سعر الغاز الطبيعى (NATGAS / USD) ما بين مستوى 2.59 دولار ومستوى 2.63 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وعموما قد تشير الزيادة الأصغر للمخزونات الأمريكية أو السحب المفاجئ إلى أن الطلب أقوى من المتوقع، ما يؤدي على الأرجح إلى موجة أخرى أعلى للسلعة. 

من ناحية أخرى، تشير الزيادة الأكبر إلى ارتفاع مستويات الإمداد أو استهلاك أضعف من المتوقع، ما قد يترجم إلى خسائر في سعر الغاز الطبيعي.

أسعار الغاز الطبيعي اسعار الغاز الطبيعي العالمية البترول والثروة المعدنية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

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