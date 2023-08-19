السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الجيل عن استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني: "أوفى بوعده"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، علي استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوفي بوعده فى الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد على الاستجابة لمخرجات الحوار الوطنى فى مناسبات سابقة وأكثر من مرة، وأنا أؤيد مجلس الأمناء فى توجيه الشكر إلى الرئيس، وهذا شكر مستحق لأنه هو من دعا إلى الحوار الوطني وشكل لجنة العفو الرئاسي وضم لها أعضاء جدد وأضاف لها صلاحيات جديدة.

وأشار إلي أن الرئيس السيسي كان يتابع بدقة جلسات الحوار الوطني وبشكل مستمر، وبمجرد رفع رؤية أو مخرج من المخرجات كان الرئيس السيسي يتفاعل معها وكان يصدر بها قرار تنفيذي أو يحولها إلى الجهات المعنية من أجل التشريع.

رئيس حزب الجيل اكسترا نيوز ناجي الشهابي السيسي

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