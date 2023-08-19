حزب الإصلاح والنهضة: "الحوار الوطنى جاد وشامل وحقيقي"

علق هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، علي استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "الرئيس السيسي وعد بالاستجابة لمخرجات الحوار الوطني والتعامل مع التوصيات، وهذه إشارة لأهمية وجدية الحوار الوطني والموضوعات التى رفعت إلى الرئيس السيسى تمثل أكثر من 65 % من اللجان، وهذه المخرجات سوف يكون لها تأثير كبير في الحياة السياسية المصرية".

وأضاف أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمخرجات الحوار الوطنى والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كل المحاور، حملت العديد من المعانى الإيجابية وتؤكد أهمية الحوار الوطني.

وتابع: "الحوار الوطنى كان جادا وشاملا وحقيقيا والرئيس السيسي رأى عملا جادا من المشاركين في الحوار".

وأشار إلى أن هناك قضايا مختلفة تم مناقشتها داخل جلسات الحوار الوطني وتشمل المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكلها قضايا في صالح الوطن والمواطنين، ورأينا استجابة الرئيس السيسي فيما يخص الإشراف القضائي على الانتخابات، وتم التوافق والحوار بمشاركة كبيرة من مختلف فئات المجتمع".