3 سنوات لمتهم بالشروع في قتل مواطن بمركز سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم قرارًا يقضي بمعاقبة متهم بالشروع في قتل مواطن بدائرة مركز سوهاج بالسجن 3 سنوات.

وصدّر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين علي، وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم.

وتلقى رئيس المباحث، بلاغًا بإصابة المجني عليه ونقله إلى المستشفى للعلاج بعد التعدي عليه من قبل المتهم وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع في القتل وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.