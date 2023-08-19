السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: استكمال التشغيل التجريبى لـ31 مجمعًا خدميًا بقرى "حياة كريمة"

المجمع
المجمع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مبادرة "حياة كريمة" تواصل سلسلة الإنجازات في مختلف قطاعات العمل العام، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية الجديدة. 

وأوضح أنه يتم تكليف الجهات المختصة لاستكمال سلسلة الجهود الهادفة للتشغيل التجريبي لأي مشروعات يتم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية، حتى يستطيع المواطنون الاستفادة المُثلى منها، وجني ثمار هذه الإنجازات، والتي تجسدت في تنفيذ خدمات ملموسة مقدمة بشكل حضاري ونموذجي وراقي، وبجودة عالية. 

وفي هذا الإطار، تابع العميد ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إجراءات وصول الأثاثات والتجهيزات الفنية للتشغيل التجريبي لـ9 مجمعات خدمية بمركز نصر النوبة، والتي تأتي ضمن 31 مجمعًا خدميًا على مستوى المحافظة بتكلفة تصل لأكثر من 360 مليون جنيه شاملة الأعمال الإنشائية التي تم الانتهاء من تنفيذها بواسطة الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمراكز: إدفو، وكوم أمبو، ونصر النوبة، وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، فضلًا عن التجهيزات اللوجستية المختلفة لأكثر من 20 صنفًا بكل مجمع.

وخلال تفقده لمجمع قرية أبوهور، أوضح ياسر عبدالشافي، أن المجمعات الخدمية تضم منافذ خدمة للإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز تكنولوجي من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين.

ولفت إلى أن المجمعات الخدمية تشمل 13 مجمعًا في مركز إدفو وهي: "الحجز بحري، القنان، البصيلية قبلي، الرديسية بحري، الحجز قبلي، الكلح شرق، الكلح غرب، وادي الرديسية، وادي الصعايدة، وادي عبادي، الرمادي قبلى، الطوناب، والرمادي بحري".

بالإضافة إلى 9 مجمعات في مركز كوم أمبو وهي: "المنشية، العباسية، حجازة، سلوا، إقليت، الكاجوج، كفور، كوم أمبو فارس، والعتمور قبلي"، بالإضافة إلى 9 مجمعات في مركز نصر النوبة وهي: "بلانة، أبو سمبل، عنيبة، خريت، الحكمة، المالكي، قورته ثانى، أبوهور، والدكة".

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أثاث أسوان التجهيزات اللوجستية التطوير الشامل للريف المصري اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المبادرة الرئاسية المجمعات الخدمية تحسين مستوى المعيشة

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