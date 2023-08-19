السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بورنموث فى الدورى الإنجليزى

ليفربول
ليفربول

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن استعداده لمواجهة بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد 2023/ 2024.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره بورنموث على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وشهد تشكيل ليفربول الرسمي، تواجد نجمنا المصري محمد صلاح أساسيًا، بالإضافة إلى تواجد الوافدين الجديدين، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والمجري دومينيك سوبوسلاي.

تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

 خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - لويس دياز.

في خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - داروين نونيز.

وكان فريق ليفربول قد وقع في فخ التعادل مع تشيلسي بنتيجة 1-1، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي شهدت استبدال محمد صلاح في الدقيقة 77 من زمن المباراة، ليحل محله زميله هارفي إيليوت، الأمر الذي أغضب "مو" كثيرًا وخرج منفعلًا من أرض الملعب.

وبدأ محمد صلاح غاضبًا أثناء خروجه من أرضية الملعب، حيث ألقى "الشريط اللاصق من على يده" وهو في حالة انزعاج، تاركًا مكانه لزميله هارفي إيليوت.

في المقابل، تعادل فريق بورنموث أيضًا مع وست هام يونايتد بنتيجة 1-1، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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